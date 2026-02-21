Умерла Зоя Дородова - участница "Бурановских бабушек" 

Умерла участница музыкальной фольклорной группы "Бурановские бабушки" Зоя Дородова, сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев, передает РИА Новости.

"Ушла из жизни Зоя Сергеевна Дородова - участница коллектива "Бабушки из Бураново". Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас", - написал Деев на своей странице в "ВКонтакте".

Дородова является бывшей участницей "Бурановских бабушек" и в составе коллектива на "Евровидении-2012" не выступала. Фольклорный коллектив тогда занял второе место, исполнив песню "Party for Everybody" ("Вечеринка для всех") на английском и удмуртском языках.