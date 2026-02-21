На лыжной базе «Чайка» проходят соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская коммуна»

21 и 22 февраля на лыжной базе «Чайка» проходят областные соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская коммуна». (0+)

Соревнования являются традиционными для нашего региона: лыжная гонка проходит с 1941 года и в этом году отмечает 85-летие.

За 2 дня соревнований на старт выйдет около 700 спортсменов и любителей лыжного спорта.

В соревнованиях участвуют дети от 9 лет и старше, взрослые, ветераны спорта, спортсмены и любители, а также ветераны СВО - курсанты областной программы «Школа героев», инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым.

На церемонии открытия участников гонки на призы «Волжской коммуны» приветствовала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: скриншот видео/Самарский спорт