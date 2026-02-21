Вячеслав Федорищев: в самарском регионе введен режим «Ковер»

В воздушном пространстве региона снова ввели ограничения. Росавиация временно закрыла Курумоч.

«На территории Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА введен режим „Ковер“», — сообщил Вячеслав Федорищев в своих соцсетях.

По данным Минобороны РФ, этой ночью над Самарской областью сбили 5 беспилотников самолетного типа. Тем не менее две промплощадки в регионе все-таки были атакованы врагом, по словам губернатора, пострадавших нет, пишет 63.ру.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары, Ульяновска, Казани, Нижнекамска и Чебоксаров», — заявили в Росавиации.

Это уже второе за последние несколько часов закрытие воздушной гавани Самарской области.