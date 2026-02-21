За последний год инфляция в Самарской области составила 7,81%

Такие цифры озвучили представители Центробанка России. Они подготовили отчет за период с февраля 2025 года до января 2026.

«Цены в январе 2026 года, по данным Росстата, выросли на 1,91% к декабрю 2025 года. Годовая инфляция в регионе ускорилась и составила 7,81%. Это выше, чем в целом по стране (6%)», — пояснили представители ЦБ.

Лидером по росту цен, как считают представители регулятора, стали услуги и продукты питания. По их подсчетам, именно эти две категории прибавили больше, чем вся потребительская корзина в целом.

С другой стороны, меньше всего в январе подорожали непродовольственные товары. Да и накопленный за год прирост цен, по мнению экспертов ЦБ РФ, именно на них оставался ниже, чем на все товары и услуги, пишет 63.ру.

«За исключение сезонности, цены в январе выросли больше, чем в декабре. Во многом это связано с повышением НДС, акцизов и регулируемых тарифов», — добавили специалисты регулятора.

По данным Росстата, рост инфляции в Самарской области и России в принципе был ожидаем после длительного снижения. Но, как считают эксперты, на это повлияли разовые факторы.

«После их исчерпания инфляция вновь замедлится. По прогнозу Банка России, в 2026 году она снизится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%», — резюмировали в ЦБ РФ.