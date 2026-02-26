Я нашел ошибку
Главные новости:
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
Мероприятия
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных

Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления листков нетрудоспособности. Для части граждан продолжительность больничного при очередном обращении может быть ограничена пятью сутками. Инициатива ведомства вызвала активное обсуждение среди россиян и экспертов.

Проект соответствующего приказа, размещенный на портале нормативных актов, сейчас проходит этап общественного обсуждения и антикоррупционной проверки. Инициатива затрагивает пациентов, которые за последние шесть месяцев четыре или более раз получали электронный больничный лист. «Парламентская газета» отметила, что в такой ситуации новый листок нетрудоспособности будет открываться только на пятидневный срок.

В течение пяти дней лечащий врач обязан подготовить и передать документы пациента врачебной комиссии. Ей предстоит изучить факторы, приводящие к регулярным заболеваниям, разработать программу лечения, а также принять решение о необходимости углубленного обследования или помещения в стационар. В дальнейшем именно комиссия будет уполномочена решать вопрос о продлении или закрытии листка нетрудоспособности.

Данное ограничение не будет применяться в ряде случаев. В их число входят уход за заболевшим родственником, период беременности, терапия социально значимых болезней, проведение сеансов диализа, нахождение на карантине или лечение в условиях больницы.

В обосновании проекта указано, что его целью выступает более глубокий анализ причин повторяющейся утраты трудоспособности и оперативная организация необходимых лечебно-профилактических мероприятий.

Ведомство намерено установить более строгий контроль за частым оформлением больничных, что позволит минимизировать потенциальные злоупотребления и обеспечит раннее выявление тяжелых хронических заболеваний у граждан, пишет u-f.ru.

Здравоохранение
26 февраля 2026  10:48
Вакцины от разных видов рака, разработанные российскими учеными, планируют включить в программу ОМС.
25 февраля 2026  23:36
Мишустин сообщил о планах включить вакцины от рака в программу ОМС
403
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
25 февраля 2026  20:58
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
447
Стоматолог Созинова 25 февраля рассказала, что чистка языка улучшает чувствительность вкусовых рецепторов.
25 февраля 2026  17:33
Стоматолог: регулярная чистка языка способствует профилактике лор-заболеваний и расстройств ЖКТ
504
В СамГМУ разрабатывают программу для цифрового контроля реабилитации ног после травм и операций.
25 февраля 2026  15:59
Ученые СамГМУ превратят веб-камеру ноутбука в инструмент биомеханической диагностики
492
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
25 февраля 2026  15:12
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
510
Выпускник Тольяттинского медицинского колледжа Александр Коледов сегодня отвечает за здоровье жителей двух сёл –Лозовки и Ерзовки.
24 февраля 2026  16:54
Молодой специалист Александр Коледов стал участником программы «Земский фельдшер»
601
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
24 февраля 2026  16:09
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
665
Роспотребнадзор сообщил об угрозе весенней волны гриппа
24 февраля 2026  13:59
Роспотребнадзор сообщил об угрозе весенней волны гриппа
595
Самарские врачи удлинили палец 15-летней пианистке
24 февраля 2026  12:04
Самарские врачи удлинили палец 15-летней пианистке
461
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16001
В центре внимания
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
118
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
625
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
425
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
363
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
360
