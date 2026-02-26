Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных

Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления листков нетрудоспособности. Для части граждан продолжительность больничного при очередном обращении может быть ограничена пятью сутками. Инициатива ведомства вызвала активное обсуждение среди россиян и экспертов.

Проект соответствующего приказа, размещенный на портале нормативных актов, сейчас проходит этап общественного обсуждения и антикоррупционной проверки. Инициатива затрагивает пациентов, которые за последние шесть месяцев четыре или более раз получали электронный больничный лист. «Парламентская газета» отметила, что в такой ситуации новый листок нетрудоспособности будет открываться только на пятидневный срок.

В течение пяти дней лечащий врач обязан подготовить и передать документы пациента врачебной комиссии. Ей предстоит изучить факторы, приводящие к регулярным заболеваниям, разработать программу лечения, а также принять решение о необходимости углубленного обследования или помещения в стационар. В дальнейшем именно комиссия будет уполномочена решать вопрос о продлении или закрытии листка нетрудоспособности.

Данное ограничение не будет применяться в ряде случаев. В их число входят уход за заболевшим родственником, период беременности, терапия социально значимых болезней, проведение сеансов диализа, нахождение на карантине или лечение в условиях больницы.

В обосновании проекта указано, что его целью выступает более глубокий анализ причин повторяющейся утраты трудоспособности и оперативная организация необходимых лечебно-профилактических мероприятий.

Ведомство намерено установить более строгий контроль за частым оформлением больничных, что позволит минимизировать потенциальные злоупотребления и обеспечит раннее выявление тяжелых хронических заболеваний у граждан, пишет u-f.ru.