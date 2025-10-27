Путин подписал закон, упрощающий оформление гражданства по рождению

95

Подать заявление об оформлении российского гражданства для ребенка, имеющего на него право по рождению, можно будет в электронном виде через региональное подразделение МВД РФ. Такой закон 27 октября подписал Президент РФ Владимир Путин, пишет «Парламентская газета».

Поправки, внесенные в статьи 13 и 32 закона «О гражданстве Российской Федерации» позволяют законному представителю ребенка подать заявление на оформление гражданства на портале госуслуг. Туда же поступит уведомление об оформлении гражданства, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня опубликования.

