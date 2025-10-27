Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсудили инвестиционное развитие Самарской области, текущие результаты, планы развития предприятий, какая дополнительная помощь нужна.
Вячеслав Федорищев встретился с крупнейшими резидентами индустриальных и логистических парков Самарской области
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня опубликования.
Путин подписал закон, упрощающий оформление гражданства по рождению
В связи с ремонтом на железнодорожном переезде.
Ограничение движения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области
Монета массой 1 кг выполнена из золота 999-й пробы и имеет диаметр 100 мм.
ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом 10 тыс. рублей
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
Спектакль по мотивам романа Мариам Петросян – для подростков и о подростках.
В ТЮЗе «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками.
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Путин подписал закон, упрощающий оформление гражданства по рождению

27 октября 2025 20:31
95
Подать заявление об оформлении российского гражданства для ребенка, имеющего на него право по рождению, можно будет в электронном виде через региональное подразделение МВД РФ. Такой закон 27 октября подписал Президент РФ Владимир Путин, пишет «Парламентская газета».

Поправки, внесенные в статьи 13 и 32 закона «О гражданстве Российской Федерации» позволяют законному представителю ребенка подать заявление на оформление гражданства на портале госуслуг. Туда же поступит уведомление об оформлении гражданства, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица

Фото:  freepik.com

 

Теги: Путин Россия

