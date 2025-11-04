Путин учредил День коренных малочисленных народов РФ и День языков народов РФ

177

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об установлении Дня коренных малочисленных народов РФ и Дня языков народов РФ. Соответствующие постановления опубликованы 4 ноября на сайте официального интернет-портала правовой информации, пишут "Известия".

«Установить День коренных многочисленных народов РФ и отмечать его 30 апреля», — говорится в одном из указов.

Согласно второму указу, президент России поручил установить День языков народов РФ и отмечать его 8 сентября.

Отмечается, что инициативы введены для сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и самобытной культуры российских народов, а также для поддержки языков коренного населения страны.

Фото: pxhere.com