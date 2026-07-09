Госдума приняла закон о регулировании ИИ в России. Национальные модели должны храниться только на территории РФ.

Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании искусственного интеллекта в России. Документ вводит само понятие искусственного интеллекта и определяет принципы регулирования отношений, связанных с его использованием, сообщает iphones.ru со ссылкой на Интерфакс.

Искусственный интеллект — комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их. Такой комплекс включает информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе использующее методы машинного обучения), а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.

Большая фундаментальная модель искусственного интеллекта — программа для электронных вычислительных машин (их составных частей), предназначенная для выполнения интеллектуальных задач на уровне, сопоставимом с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящем их. Она использует алгоритмы и обучается (либо была ранее обучена) на наборах данных для выявления закономерностей, предоставления информации, принятия решений или прогнозирования результатов по заданным человеком целям. При этом такая модель является основой для создания и доработки различных видов программного обеспечения, содержит не менее 1 млрд параметров и применяется для выполнения большого количества различных задач.

Также законом введены определения суверенных и национальных ИИ-моделей. Для них устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории РФ с участием российских юридических лиц, а также меры поддержки разработчиков, в том числе в части предоставления доступа к данным, необходимым для обучения моделей.

После подписания закона президентом правительство России займётся формированием правил применения ИИ, определением перечня чувствительных сфер, порядка доступа к данным и разработкой механизмов государственной поддержки.