В «РКС-Самара» провели слёт по охране труда

В «РКС-Самара» провели традиционный Слёт нарушителей правил охраны труда. Вопреки названию, на встречу собрались сотрудники, которые сами не нарушают правила безопасности на производстве и следят, чтобы их соблюдали другие. Участники мероприятия моделировали ситуации, где такие нарушения возможны, и предлагали варианты, как этого избежать.

Служба охраны труда подготовила несколько заданий: найти и устранить нарушения в ремонтном автофургоне, подготовить место для работ со шлифовальной машиной и оказать первую помощь «пострадавшему». Самые внимательные получили призовые очки и подарки. Это приятный бонус для активных сотрудников, но главная цель Слёта – в очередной раз напомнить всем, что правила охраны труда нужно неукоснительно соблюдать всем без исключения. На Слёте присутствовал сотрудник Департамента по управлению персоналом и кадровой политики администрации г.о. Самара Дмитрий Анисимов, он подчеркнул: «Безопасные условия важны везде: и дома, и на работе. На предприятии с работой в закрытых пространствах, с тяжелой техникой и сложным оборудованием – особенно. К сожалению, несчастные случаи на производствах происходят. Очень важно, что вы не снижаете внимание к теме безопасности, проводите постоянные тренировки на вашем предприятии, обучения».

Представители компании по производству средств индивидуальной защиты провели мастер-класс по использованию самых современных приспособлений, необходимых при работе с техникой и в закрытых пространствах.

В «РКС-Самара» к вопросам безопасности на производстве уже много лет подходят не только серьёзно, но и нестандартно: по-новому проводятся инструктажи, тренировки на полигоне, образовательные викторины. В процесс вовлекаются все: чем больше сотрудников заинтересовано в безопасной работе, тем меньше нарушений будет совершено, здоровье и жизнь сотрудников останутся в безопасности.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»