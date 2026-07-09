Полицейские и общественники региона провели масштабное профилактическое мероприятие для участников Всероссийского слета

В Самаре на базе детского оздоровительно-образовательного центра состоялось межведомственное мероприятие антинаркотической направленности. Участниками стали дети и молодёжь, прибывшие на Всероссийский слет кадетских корпусов и военно-патриотических объединений «Стратегия мужества».

Инициаторами встречи с подрастающим поколением стали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области совместно со специалистами Самарского областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также Самарского регионального отделения Российского Красного Креста.

В ходе встречи полицейские довели до ребят информацию об административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота запрещённых веществ, предупредив подростков о необратимых последствиях связи с наркотиками.

Специалисты Центра общественного здоровья разъяснили юным участникам слета основы здорового образа жизни и напомнили, что насыщенная и интересная жизнь без вредных привычек является лучшей альтернативой пагубным увлечениям и позволяет уверенно сказать «нет» любой опасности.

Представители Самарского регионального отделения Российского Красного Креста, в свою очередь, провели практический мастер-класс. Слушателям наглядно продемонстрировали алгоритмы оказания первой доврачебной помощи при острых отравлениях вредными и запрещёнными веществами.

Профилактические мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия на территории региона проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области