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Виталий Шабалатов провел рабочую встречу с первым заместителем Министра промышленности Республики Беларусь Виктором Щетько

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Самарская область продолжает развивать партнерские отношения с Республикой Беларусь.

Самарская область продолжает развивать партнерские отношения с Республикой Беларусь. В четверг, 9 июля 2026 года, первый заместитель Губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева провел рабочую встречу с первым заместителем Министра промышленности Республики Беларусь Виктором Щетько. На встрече также присутствовали генеральный консул Республики Беларусь в г. Уфе Александр Ковалев, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, и.о. министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров.
Приветствуя белорусскую делегацию на самарской земле, Виталий Шабалатов поздравил белорусского коллегу с недавним назначением на должность первого заместителя Министра промышленности Республики Беларусь и выразил уверенность, что кооперационные связи белорусских и российских производителей теперь выйдут на качественно новый уровень: «Надеемся, что с Вашим приходом взаимоотношения Республики Беларусь и Самарской области станут еще теплее, и мы сможем настроить наших производителей на более тесное взаимодействие и раскрытие их потенциала в полной мере».
Виктор Щетько поблагодарил за приглашение на церемонию открытия мультибрендового центра «Белорусские машины» на базе ООО ТД «ПодшипникМаш» Самара: «Самарская область для белорусских предприятий является проверенным временем торговым партнером. Беларусь активно сотрудничает с регионом в промышленной сфере. Открытие мультибрендового центра станет хорошим импульсом для активизации взаимодействия и наращивания товарооборота».
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе снятия ограничительных мер, препятствующих поставкам продукции ведущих предприятий Самарской области на рынок Республики Беларусь, активизации проектов по локализации автомобильных компонентов для текущих и новых моделей СЗАО «БЕЛДЖИ» на территории Самарской области, расширения товарооборота между нашим регионом
и Республикой Беларусь.
В завершение рабочей встречи Виктор Щетько пригласил самарскую делегацию принять участие в форуме «Иннопром. Беларусь», который состоится в Минске 30 сентября - 2 октября текущего года.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Самара

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