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В объективе - бизнес: предприниматели губернии приняли участие в бесплатной фотосессии

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Качественная презентация товара - это важная составляющая для развития и масштабирования бизнеса.

Качественная презентация товара - это важная составляющая для развития и масштабирования бизнеса. Визуальный контент можно использовать при выходе на новые рынки, в том числе через маркетплейсы, для презентации товаров на собственном сайте и в социальных сетях. Для продвижения продукции региональных производителей министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» регулярно проводят бесплатные фотодни для бизнеса.
«Качественные фотографии сегодня являются эффективным инструментом для привлечения новых клиентов, поэтому в центре "Мой бизнес" предпринимателям оказываются услуги по деловой фотосъёмке, - прокомментировал заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Кроме того, предприниматели региона могут воспользоваться и другими услугами для продвижения своей продукции. Среди них: участие в региональных ярмарках, федеральных выставках, онлайн-витрине. Все услуги мы аккумулируем на едином портале mybiz63.ru».
Воспользоваться услугой бесплатной фотосъемки смогли субъекты МСП в самых разных направлениях: производство продуктов питания, создание сувенирной продукции, производство одежды, посуды, аксессуаров и др.
«Три года назад я сделала свой первый кокошник для знакомого дизайнера, фотографии получили большой отклик - так я и начала шить современные кокошники. Мне нравится украшать девушек, делать интересные аксессуары. Есть желание расти, расширять линейку. Я долго находилась в тени, не рассказывала о себе громко, но, вдохновившись, решила вплотную заняться наполнением соцсетей, и, надеюсь, качественные снимки мне в этом помогут», - поделилась создательница бренда «Княжна Коко» Елена Тюнина.
Каждый участник фотосессии получит готовые снимки от профессионального фотографа. Мера поддержки помогает не только сделать качественные кадры, но и передать уникальность проекта, отразить преимущества и индивидуальность. 
«Мы производим настольные игры, они компактные и с простыми правилами. Продаем, преимущественно, на маркетплейсах. Так как наша сфера относится к развлечению, считаю, что контент доносит настрой, который получит игрок, и это очень важно. Как бы мы ни описывали игру, покупатель больше считывает визуал», - дополнил Алексей Егоров, основатель бренда «DOTTY».
Мера поддержки реализуется благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Теги: Самара

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