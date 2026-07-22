8,7 тысяч самарцев посетили летний кинотеатр «Филин» с начала мая            

Свыше 8,7 тыс. жителей и гостей Самары посетили бесплатные кинопоказы в летнем кинотеатре под открытым небом «Филин» на Софийской набережной. С начала мая в кинотеатре показали более 180 художественных и документальных фильмов и мультфильмов. Сеансы проводятся ежедневно при благоприятных погодных условиях и безопасной обстановке, за исключением технических дней в понедельник и вторник.

«За более чем два с половиной месяца наш летний кинотеатр стал настоящим магнитом для горожан. Несколько тысяч жителей выбрали набережную не только ради пляжей, но и ради большого экрана под открытым небом. Мы видим в этом запрос на новые форматы культурного досуга: люди приходят задолго до заката, чтобы пообщаться у воды, а кино становится прекрасным поводом собраться вместе теплым летним вечером. Но лето продолжается, и мы ждем вас снова. Ваши впечатления помогают нам становиться лучше, поэтому обязательно делитесь своими пожеланиями, любимыми фильмами и идеями для будущих показов в нашей группе в социальных сетях», – сказал директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.

В кинотеатре «Филин» идут не только уже полюбившиеся киноленты, но и премьеры. Так, 23 июля в 19:00 в кинотеатре под открытым небом состоится премьерный показ фильма телеканала «Самара-ГИС» «Где живут счастливые. Иверский монастырь». Фильм расскажет о жизни Иверского женского монастыря от образования до наших дней, о связи с историей 175-летия Самарской губернии и 175-летия Самарской епархии. Режиссер фильма — продюсер телеканала «Самара-ГИС» Надежда Космирова.

С полным расписанием показов на эту неделю можно ознакомиться по ссылке https://samadm.ru/media/news/60615/. При выборе фильма организаторы рекомендуют обращать внимание на возрастной ценз кинокартин. Следите за актуальной информацией и изменениями в группе https://vk.com/samnab.

Фото: пресс-служба администрации Самары