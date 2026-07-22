От образования до массового спорта: в регионе обсудили реализацию проектов выпускников «Школы героев»

Выпускники второго потока региональной образовательной программы «Школа героев» продолжают работать над проектами, которые создали совместно с наставниками. Программа реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева как продолжение президентской программы «Время героев».

АНОО ДПО «Таволга» организовала серию круглых столов, чтобы подвести промежуточные результаты проектов и определить точки роста. На встречи были приглашены представители органов исполнительной власти, муниципалитетов и экспертного сообщества.

«Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области и «Таволга», реализуя программу «Школа героев», занимаются не только образовательной частью этой программы, но еще и частью, которая, наверное, самая сложная, длительная и непростая - это сопровождение проектов участников. Сейчас обсуждаем ход реализации проектов, уточняем, с что получается, что не получается, с какими вопросами участники столкнулись, в чем необходима помощь», - рассказал врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов.

Круглые столы провели вместе с профильными министерствами по проектам, направленным на поддержку граждан, возвращающихся с СВО, развитие образовательной и спортивной инфраструктуры, а также патриотическое воспитание молодого поколения.

Выпускник «Школы героев», специалист Кадрового центра «Работа России» Самарской области Максим Баранович рассказал о реализации проекта «БПЛА и доврачебная помощь».

«Роль беспилотных аппаратов в жизни современного общества, в том числе и в гражданской жизни, возрастает с каждым днем. Беспилотники могут доставлять медицинские препараты или провизию людям, изолированным от внешнего мира в силу разных причин, например, в зоны стихийных бедствий или техногенных катастроф. Задача проекта – обучение ребят навыкам сборки и управления БПЛА. Кроме того, участники будут проходить строевую, тактическую подготовку, осваивать элементы боевых искусств, навыки тактической медицины», - прокомментировал Максим Баранович.

Участники выявили проблемные точки и определили меры поддержки для каждой инициативы. Принято решение о создании межведомственной рабочей группы для ускорения внедрения проектов.

Фото – АНОО ДПО «Таволга»