самарцы по-прежнему доверяют риелторам и знакомым больше, чем ИИ при выборе жилья

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, как часто самарцы прибегают к инструментам искусственного интеллекта при выборе квартиры для покупки или аренды. Опрос показал, что доверие к цифровым рекомендациям при выборе жилья продолжает расти, но человеческий фактор остается ключевым.

Согласно опросу, довериться рекомендациям искусственного интеллекта при подборе жилья готовы только 4% самарцев. При этом 25% доверяют знакомым или друзья с опытом покупки жилья, а 19% – рекомендациям риелтора. Каждый десятый (8%) прислушивается к рекомендациям онлайн‑платформ (сайты недвижимости, агрегаторы). Часть респондентов призналась, что не доверяет в вопросе выбора жилья никому: 25% выбирают жилье полностью самостоятельно. Еще 19% респондентов предпочла бы сравнить все варианты и принять решение самостоятельно.

«ИИ и виртуальные туры становятся важным дополнением к процессу принятия решения, но пока не заменяют человеческий фактор и необходимость личной проверки объекта. Рост доверия к ИИ зависит от нескольких факторов: качества визуализаций, юридической прозрачности сделок, уровня верификации данных о недвижимости и интеграции ИИ‑сервисов с традиционными агентствами и застройщиками. Визуализация и 3D‑туры уже убеждают часть аудитории, особенно при выгодной цене, но полная замена риелтора возможна лишь при решении вопросов безопасности и прозрачности сделок», – комментирует Всеволод Нечитайленко, директор по цифровым технологиям и операционной эффективности Level Group.

Интересно, что 16% опрошенных готовы купить квартиру, подобранную ИИ при условии, что живой человек/риэлтор подтвердит правильность выбора. 23% признались, что купили бы такую квартиру, если бы цена была ниже рынка. 4% готовы положиться на выбор ИИ если есть подробная визуализация или 3D‑тур, а 2% – если это проверенный и надежный застройщик. Большинство же (31%) не готовы рассматривать квартиры, подобранные ИИ, ни при каких условиях, а 24% согласны только на личный осмотр.