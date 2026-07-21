Четверть жителей Самарской области отметила, что нейросети помогают меньше переживать из-за дедлайнов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Аппарат КТ, флюорограф и другая медтехника: в Жигулёвске обсудили развитие материальной базы больницы
Аппарат КТ, флюорограф и другая медтехника: в Жигулёвске обсудили развитие материальной базы больницы
Самарцев приглашают в путешествие на «День народных ремёсел»
Самарцев приглашают в путешествие на «День народных ремёсел»
В Самаре родным погибшего красноармейца вручили его солдатский медальон
В Самаре родным погибшего красноармейца вручили его солдатский медальон
в Самарской области назвали лучшие вакансии для старта карьеры молодежи
В Самарской области назвали лучшие вакансии для старта карьеры молодежи
23 июля в 18:00 в культурном центре ЗИМ Галерея состоится читка юмористических рассказов о медиках и медицине «Резная работа»
23 июля в культурном центре ЗИМ Галерея состоится читка юмористических рассказов о медиках и медицине «Резная работа»
Житель Самарской области задолжал своему ребенку почти 1 миллион рублей по алиментам.
Житель Самарской области задолжал своему ребенку почти 1 миллион рублей по алиментам
самарцы по-прежнему доверяют риелторам и знакомым больше, чем ИИ при выборе жилья
Самарцы по-прежнему доверяют риелторам и знакомым больше, чем ИИ при выборе жилья
Жигулевец поднял с земли сверток с синтетикой и был задержан
Жигулевец поднял с земли сверток с синтетикой и был задержан
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.32
-0.08
EUR 89.55
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
23 июля в культурном центре ЗИМ Галерея состоится читка юмористических рассказов о медиках и медицине «Резная работа»
В субботу, 25 июля, в Самаре состоится лекция «Реальные теории вымышленных городов»
В субботу, 25 июля, состоится пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Четверть жителей Самарской области отметила, что нейросети помогают меньше переживать из-за дедлайнов

119
Четверть жителей Самарской области отметила, что нейросети помогают меньше переживать из-за дедлайнов

Авралы, срочные правки и внезапные поручения остаются одной из главных причин рабочего стресса. Именно в такие моменты сотрудники всё чаще используют искусственный интеллект. По данным совместного исследования* платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и девелопера Level Group, каждый второй пользователь нейросетей из Самарской области быстрее справляется с непредвиденной задачей, а четверти они помогают меньше паниковать перед дедлайнами.

Искусственный интеллект оказывает самый заметный эффект именно в ситуациях, когда времени на раздумья практически нет. Так, 52% респондентов заявили: с помощью ИИ они быстрее находят решение, если получают срочное поручение или неожиданную задачу. Между тем 19% опрошенных сообщили, что пока даже с нейросетями подобные случаи по-прежнему выбивают их из колеи.

Приближение дедлайнов также стало одной из самых частых причин обращения к ИИ. Использование нейросетей помогает 26% респондентов испытывать меньше стресса в такой ситуации, поскольку позволяет быстрее разобраться в задаче и ускорить работу. В то же время 7% признались, что сжатые сроки вызывают у них стресс независимо от применения ИИ.

Кроме того, респонденты отмечают пользу ИИ в эмоционально тяжёлые периоды. Например, 37% пользователей благодаря нейросетям быстрее возвращаются в рабочий ритм после перегрузки или стресса. При этом 33% считают, что при выгорании никакие технологии не помогут войти в колею, потому что выгоревшему работнику требуется другая помощь, и ИИ не сможет “переломить” долгое время выгорания.

* Исследование проведено hh.ru и Level Group с 29 мая по 8 июня 2026 года среди 2032 российских соискателей, в том числе из Самарской области.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
самарцы по-прежнему доверяют риелторам и знакомым больше, чем ИИ при выборе жилья
21 июля 2026, 11:11
Самарцы по-прежнему доверяют риелторам и знакомым больше, чем ИИ при выборе жилья
ИИ и виртуальные туры становятся важным дополнением к процессу принятия решения, но пока не заменяют человеческий фактор и необходимость личной проверки... Общество
105
23% самарцев не верят в успех переговоров о повышении зарплаты
21 июля 2026, 10:05
23% самарцев не верят в успех переговоров о повышении зарплаты
Лишь 7% самарцев считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на большее. Общество
103
При поиске новой работы 51% самарцев предпочитают действовать без посторонней помощи
20 июля 2026, 10:10
При поиске новой работы 51% самарцев предпочитают действовать без посторонней помощи
Чем моложе респонденты, тем шире круг потенциальных помощников. Среди участников опроса до 35 лет на друзей готовы положиться 31%. Общество
382
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
21 июля 2026  09:19
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
154
В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев поздравили коллектив АВТОВАЗа с юбилейной датой – 60-летием со дня основания завода и стартом серийного производ
20 июля 2026  17:39
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев поздравили АВТОВАЗ с юбилеем и стартом серийного производства внедорожника «Лада Нива Легенда»
721
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
20 июля 2026  12:47
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
543
Более 2280 жителей Самары присоединились к городской акции по озеленению «Цветущий май»
20 июля 2026  12:20
Более 2280 жителей Самары присоединились к городской акции по озеленению «Цветущий май»
415
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов металлургической отрасли
19 июля 2026  13:39
Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов металлургической отрасли
1273
Весь список