Четверть жителей Самарской области отметила, что нейросети помогают меньше переживать из-за дедлайнов

Авралы, срочные правки и внезапные поручения остаются одной из главных причин рабочего стресса. Именно в такие моменты сотрудники всё чаще используют искусственный интеллект. По данным совместного исследования* платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и девелопера Level Group, каждый второй пользователь нейросетей из Самарской области быстрее справляется с непредвиденной задачей, а четверти они помогают меньше паниковать перед дедлайнами.

Искусственный интеллект оказывает самый заметный эффект именно в ситуациях, когда времени на раздумья практически нет. Так, 52% респондентов заявили: с помощью ИИ они быстрее находят решение, если получают срочное поручение или неожиданную задачу. Между тем 19% опрошенных сообщили, что пока даже с нейросетями подобные случаи по-прежнему выбивают их из колеи.

Приближение дедлайнов также стало одной из самых частых причин обращения к ИИ. Использование нейросетей помогает 26% респондентов испытывать меньше стресса в такой ситуации, поскольку позволяет быстрее разобраться в задаче и ускорить работу. В то же время 7% признались, что сжатые сроки вызывают у них стресс независимо от применения ИИ.

Кроме того, респонденты отмечают пользу ИИ в эмоционально тяжёлые периоды. Например, 37% пользователей благодаря нейросетям быстрее возвращаются в рабочий ритм после перегрузки или стресса. При этом 33% считают, что при выгорании никакие технологии не помогут войти в колею, потому что выгоревшему работнику требуется другая помощь, и ИИ не сможет “переломить” долгое время выгорания.

* Исследование проведено hh.ru и Level Group с 29 мая по 8 июня 2026 года среди 2032 российских соискателей, в том числе из Самарской области.