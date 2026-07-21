23% самарцев не верят в успех переговоров о повышении зарплаты

Самые решительные в вопросах финансовых переговоров с руководством — те, кто зарабатывает больше. В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.



Лишь 7% самарцев считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на большее. 24% горожан уже инициировали переговоры об увеличении оклада, еще 25% готовятся просить повышения в ближайшее время. А вот 22% признались, что, несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут.



Нежелание обращаться за прибавкой свойственно не только респондентам, у которых тарифные ставки жестко определены (эту причину назвали 25% опрошенных). 23% респондентов заранее уверены в бесперспективности переговоров («Все равно не повысят»). 18% заявили, что им «проще найти новую работу, чем выпрашивать». 7% называют основным препятствием жадность руководства, а 5% — психологический дискомфорт. 8% не идут к начальству из-за тяжелого финансового положения компании, а еще столько же предпочитают ждать инициативы сверху.



Наиболее решительны в вопросах финансовых переговоров молодежь и те, кто зарабатывает больше. Среди горожан в возрасте до 35 лет уже попросили прибавки 33%, еще 30% планируют в ближайшее время. Обращались к руководству за повышением зарплаты 32% зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц, и еще 31% вскоре инициируют переговоры.



Как правильно вести переговоры о прибавке, подскажут советы экспертов.



Время проведения: 26 июня — 15 июля 2026 года