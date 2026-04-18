Ректор ГИТИСа Григорий Заславский побывал на репетиции премьерной постановки САТОБ

Я нашел ошибку
Главные новости:
18 апреля Самарская область вновь подверглась атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава автограда, в обломок БПЛА упал в лес, он загорелся.
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести замену паспорта в 60 лет. По мнению депутата, средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека меняется, что создает трудности при идентификации личности.
18 апреля возгорание в Задельненском участковом лесничестве обнаружили камеры видеонаблюдения. На место выдвинулись бригады и техника с пяти ближайших лесопожарных станций.
В комментарии «Газете.Ru» Юлия Воинова, руководитель отдела кадрового учета компании Newstaff напомнила, что отгулы можно использовать только в течение года с даты переработки.
Торакальный хирург высшей категории Самарского областном онкодиспансера Олег Ермаков умер 17 апреля 2026 года.
16 и 17 апреля в преддверии премьеры САТОБ посетил ректор ФГБОУ ВО «ГИТИС», заслуженный деятель искусств России, профессор Григорий Заславский – руководитель проекта «Дебют в России» (реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив).  
В следующем матче "Крылья Советов" в рамках 26 тура Мир РПЛ в гостях встречаются с "Сочи". Игра состоится во вторник, 21 апреля, в 18:30.
18 апреля в 14:25 водитель автомобиля Renault Sandero, при осуществлении поворота, напротив дома № 15 по улице Ногина, допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.04
EUR 89.63
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

340
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский побывал на репетиции премьерной постановки театра Шостакович Опера Балет, осуществляемой студентами и выпускниками ГИТИСа в рамках программы «Дебют в России».
 
Бесценный опыт уникального сотрудничества объединил два бренда - ГИТИС и Шостакович Опера Балет. 
19 апреля в 15.00 финальным аккордом Первого международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» станет премьера «Триптиха» Джакомо Пуччини. Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик — Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер театра, художественный руководитель фестиваля. 
Впервые на самарской сцене прозвучат три оперы, объединенные самим композитором: «Плащ» (премьера!), «Сестра Анжелика» (премьера!) и «Джанни Скикки» (премьера 2018 года).  
Постановка – продолжение совместного проекта с ГИТИСом «Дебют в России», в рамках которого с большим успехом была представлена опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» в предыдущем сезоне. Постановщиками «Триптиха» также стали студенты и выпускники ГИТИСа.
Шостакович Опера Балет – первый участник этого проекта среди музыкальных театров России.

Гостя приветствовали: генеральный директор театра Наталия Макарова и художественный руководитель Евгений Хохлов. Также в рамках визита состоялась встреча с заместителем министра культуры Самарской области Владиславом Лихачёвым и ведущими театральными деятелями региона, после которой Григорий Анатольевич отправился на репетицию новой постановки.

На следующий день на пресс-завтраке в ресторане «Гринберг» вместе со СМИ обсудили «Результаты и перспективы сотрудничества ГИТИСа и Шостакович Опера Балет в рамках программы «Дебют в России». 

Во время пресс-завтрака Евгений Хохлов отметил, что молодые постановщики, участвующие в проекте «Дебют в России», обладают серьёзной профессиональной базой. Это даёт возможность включать их в постановочный процесс без долгой адаптации. Для театра это не только эксперимент, но и возможность в перспективе формировать свою творческую команду.
 
Григорий Заславский подчеркнул роль подобных проектов в профессиональном становлении молодых артистов: «Это пример большого доверия молодым режиссёрам и художникам. Театр даёт им возможность работать с серьёзным материалом и выпускать полноценные спектакли. Важно, что мы учим не просто исполнять, а понимать, что происходит в музыке и драматургии».

Заместитель министра культуры Самарской области Владислав Лихачёв рассказал, что в год 150-летия Союза театральных деятелей России и в год 95-летия Шостакович Опера Балет все мероприятия находятся под пристальным вниманием критиков и прессы. Для министерства культуры – это ещё один повод подсветить насыщенную театральную жизнь театра. Такие масштабные постановки и сотрудничество имеют большое значение для того, как регион воспринимают на федеральном уровне – это и культурный, и имиджевый вклад для региона.

Режиссер-постановщик оперы «Плащ» Мария Дашунина, отмечает, что работа над постановкой складывалась как постоянный процесс поиска: «Важно услышать друг друга и прийти к общему решению – и внутри команды, и в диалоге с театром. Именно это ощущение совместной работы в итоге определило результат».

«В работе многое строилось на доверии – и это было принципиально важно. Мы искали решения вместе с театром, понимали, что это определённый риск, но именно в таком процессе рождается живой результат. Для нас это была возможность не только реализовать замысел, но и выстроить диалог с площадкой и командой», – поделилась режиссёр-постановщик оперы «Сестра Анжелика» Вероника Пустоварова.

Анастасия Сокольвак, художник по костюмам оперы «Сестра Анжелика» рассказала: «Команда стремилась к тому, чтобы костюмы стали продолжением сценического пространства. Многие решения рождались уже в процессе работы с цехами театра – это был живой и очень творческий процесс».

«Работать сразу над несколькими операми — серьёзный вызов. Важно найти для каждой истории своё пространство и при этом сохранить цельность всего вечера. В итоге каждая часть получила собственное художественное лицо», – Зося Манакова, художник-постановщик опер «Плащ» и «Сестра Анжелика».

Стефания Филатова призналась, что для неё этот проект стал первым опытом работы в музыкальном театре в качестве постановщика: «Совершенно другой масштаб и уровень ответственности. Но благодаря командной работе и взаимопониманию процесс оказался очень точным и собранным».

Софья Цимбал солистка оперной труппы Шостакович Опера Балет, исполнительница партии сестры Дженовьеффы в опере «Сестра Анжелика» поделилась, что ей повезло пройти путь от обучения до работы в театре с поддержкой педагогов и доверием со стороны коллектива. Во время учебы она поступила в Молодежную оперную программу самарского театра, а после ее окончания она прошла аттестацию и была принята в труппу. Это тот путь, который даёт возможность не только развиваться, но и чувствовать себя частью профессии.

«ГИТИС — это целая вселенная. У каждой мастерской своя атмосфера, но при этом есть возможность общаться и понимать друг друга — режиссёров, актёров. Это формирует артиста. И потом уже в театре ты всё равно опираешься на эту базу – на то, что было заложено там», – рассказал Степан Волков, солист оперной труппы Шостакович Опера Балет, исполнитель партий Джанни Скикки в опере «Джанни Скикки», Миккеле в опере «Плащ».

«ГИТИС даёт не только навыки, но и мышление. Это база, на которую потом наслаивается весь дальнейший опыт. И каждый раз, выходя на сцену, ты так или иначе опираешься на эту основу», - отметил Иван Волков, солист оперной труппы Шостакович Опера Балет, исполнитель партии Луиджи в опере «Плащ».

После пресс-завтрака Григорий Заславский, Вероника Пустоварова и заведующий режиссерским управлением театра Роман Ерицев отправились на запись программы «Культпросвет» (ГТРК «Самара»), сообщает пресс-служба САТОБ. 

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
