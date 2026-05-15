Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Уфе стали 55 семей из ПФО.
На региональном этапе проекта ПФО «МолоТ» прошли соревнования по шахматам. Турнир состоялся на базе универсального комплекса «МТЛ Арена».
21 мая 2026 года в 14.00 в выставочном зале архива (г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж) состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край».
В Самарской области в программу «Дороги Победы» вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Более 30 ТОСов Самары высадят цветы во дворах благодаря акции «Цветущий май»
Модели Volga попросили включить в перечень автомобилей для такси
Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в Крутых Ключах
В период с 16 по 20 мая в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс

В период с 16 по 20 мая в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 16 по 20 мая в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

(все операторы сотовой связи)

