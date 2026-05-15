В Самаре отметил свое 25-летие Дворец ветеранов. Прошло всего четверть века, но сегодня уже нельзя представить наш город без этого уникального сообщества единомышленников, в которое входят и ветераны, и сотрудники Дворца, и многочисленные друзья из других городов и районов.

"Во Дворце работают действительно неравнодушные люди, искренне преданные своему делу. Многие сегодня были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Но именно ветераны, которые посещают различные мероприятия, занимаются творчеством, участвуют в создании музейных экспозиций, выставок и проходят курсы просвещения, делают его «живым», ярким, постоянно наполненным жизненной силой и энергией. Без них здание осталось бы просто пустой бетонной коробкой.

Желаю всему коллективу Дворца ветеранов новых идей, вдохновения и благополучия. А ветеранам — бодрости, энергии и новых дружеских встреч!", - написал в своем блоге ВК глава Самары Иван Носков.