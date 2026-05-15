«Единая Россия» делает ставку на реальную помощь кандидатов предварительного голосования

Президиум Генсовета партии рекомендовал кандидатам брать в работу обращения, которые поступают на сайт естьрезультат.рф

С инициативой усилить работу с такими обращениями уже на стадии сбора наказов выступил член Генсовета партии, Герой России, ветеран СВО, участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Сайбель. Он отметил, что как член Экспертного штаба по подготовке новой Народной программы партии регулярно общается с людьми и анализирует их запросы в документ.

«Многое из того, с чем люди приходят на встречи и что предлагают в Народную программу, не требует принятия обязательных партийных документов и масштабных государственных решений. Заявленные ими проблемы зачастую можно решить адресно и уже сейчас — действуя вместе с партийцами, нашим сторонниками, друзьям-общественникам и благотворителям на местах. Мои коллеги-кандидаты предварительного голосования подтвердили, что видят аналогичную ситуацию в своих округах», — пояснил он.

Владимир Сайбель предложил Президиуму Генсовета дать кандидатам предварительного голосования рекомендации по включению в решение конкретных проблем на основании поступающих в Народную программу частных предложений.

«Предложение поддержано. Считаю это правильным. Если можем помочь — должны помогать. Людям нужен не разговор о работе, а сама работа. Прошу всех коллег отнестись к этим рекомендациям максимально серьезно. Идите к людям. Берите в работу обращения. Добивайтесь результата. Лучшие практики должны становиться общим партийным стандартом. Сегодня реальные дела – это не дополнение к кампании. Это и есть лучшая агитация», — заключил Владимир Сайбель.

Выполнение рекомендаций будет учитываться при принятии решений по выдвижению кандидатов по итогам предварительного голосования на региональных конференциях и Съезде «Единой России».

Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

В этом году выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и продлится до 14 мая. Регистрация избирателей завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.