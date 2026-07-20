ПФК «Крылья Советов» продлил спонсорское соглашение с банком «Солидарность»

«Крылья Советов» и банк «Солидарность» заключили новый договор о сотрудничестве, который будет действовать на протяжении сезона 2026/27. Соглашение подписали генеральный директор клуба Тархан Джабраилов и Председатель Правления АО КБ «Солидарность» Вячеслав Арбузов, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Клуб получит финансовую поддержку, а логотип банка будет размещен на игровой форме команды, различных рекламно-информационных поверхностях и домашней арене «Крыльев». Кроме того, на стадионе останется партнерский сектор «Солидарность».

Тархан Джабраилов, генеральный директор «Крыльев Советов»:

– Привлечение коммерческих доходов – одна из ключевых наших задач. Банк «Солидарность» – многолетний и надежный партнер «Крыльев Советов», с которым ранее был реализован ряд проектов. Мы договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества, которое формирует условия для дальнейшего движения «Крыльев» вперед. Благодарен руководству банка за поддержку и участие в жизнедеятельности нашего клуба.

Вячеслав Арбузов, Председатель Правления АО КБ «Солидарность»:

– Для банка «Солидарность» поддержка «Крыльев Советов» – это не просто спонсорство, а проверенное временем стратегическое партнерство. Мы рады продолжить наше сотрудничество в сезоне 2026/2027. Нас объединяют общие ценности: стремление к лидерству, командный дух и верность традициям. Уверен, что наша финансовая поддержка поможет клубу сосредоточиться на достижении высоких спортивных результатов, а совместные проекты сделают футбол еще ближе и доступнее для болельщиков.

Фото: пресс-служба ПФК "КС"