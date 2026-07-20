На Волге прошла парусная регата «Самарская Парусная неделя»

18-19 июля в акватории реки Волга прошла парусная регата «Самарская Парусная неделя». За два дня соревнований 54 участника в составе 13 экипажей крейсерных яхт и катамаранов показали свое мастерство в пяти зачетных группах. Соревнования имеют более чем 30-летнюю историю, а в формате «Парусной недели» проводятся в третий раз.

Победителями из Самары стали экипажи 4 яхт: «Мечта», «Бриз», «Блик», «Ирбис», и катамаран «Леониды». Всех победителей и призеров наградили почетными грамотами и медалями.

«Чемпионат города Самары «Самарская Парусная неделя» стал уже традиционным событием, мы проводим его более 30 лет и планируем продолжать. По масштабу это не самое крупное парусное соревнование, но по красоте и значимости для города — одно из главных . Яхтинг открывает Волгу с новой стороны и делает Самару настоящим центром притяжения для жителей и гостей, ведь паруса – визитная карточка нашего города», – отметил председатель Федерации парусного спорта города Самары Михаил Баскин.

Традиционно оранизатором соревнований выступила общественная организация «Федерация парусного спорта г. Самары» при поддержке Администрации городского округа Самара и яхт-клуба «Волга».

Отметим, следующая парусная регата пройдет 25 июля и будет посвящена памяти Владимира Высоцкого. Организатор соревнования Центр музей В.С. Высоцкого.

Фото: пресс-служба администрации Самары