30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Футбол в Самаре

Тольяттинский «Акрон» уступил «Краснодару» в Самаре в матче РПЛ

3 мая «Краснодар» в Самаре одержал победу над тольяттинским «Акроном» (1:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги, пишет СитиТраффик.

В прошлом туре тольяттинцы одержали первую победу в весенней части сезона, на выезде оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (1:0). «Краснодар» приехал после домашнего успеха в игре с махачкалинским «Динамо» (2:1).

В чемпионате «Краснодар» сражается за первое место с «Зенитом», «Акрон» находится в районе зоны стыковых игр.

В этом матче «Акрон» уступил со счетом 0:1, единственный гол на счету колумбийского нападающего гостей Джона Кордобы.

В турнирной таблице «Акрон» остается на 12-м месте, на одну позицию выше зоны стыковых игр.

Следующую игру «Акрон» проведет 11 мая, в понедельник, и снова в Самаре сыграет с «Ростовом».

Теги: Футбол

Губернатор Самарской области ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Акроне»
03 мая 2026, 13:27
«Акрон» сыграет с «Краснодаром» 3 мая. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени. Футбол в Самаре
3 мая в Самаре пустят дополнительный транспорт для болельщиков
03 мая 2026, 11:02
После матча на линии выйдет дополнительный транспорт, включая низкопольные трамваи и автобусы для маломобильных пассажиров. Отправление будет осуществляться... Футбол в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил «Крылья» с победой над «Спартаком» в Самаре
02 мая 2026, 13:19
Подопечные Сергея Булатова вновь выбрались из зоны стыковых игр на десятое место с 29-ю очками. Футбол в Самаре
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
3 мая 2026  12:24
