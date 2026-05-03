Тольяттинский «Акрон» уступил «Краснодару» в Самаре в матче РПЛ

3 мая «Краснодар» в Самаре одержал победу над тольяттинским «Акроном» (1:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги, пишет СитиТраффик.

В прошлом туре тольяттинцы одержали первую победу в весенней части сезона, на выезде оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (1:0). «Краснодар» приехал после домашнего успеха в игре с махачкалинским «Динамо» (2:1).

В чемпионате «Краснодар» сражается за первое место с «Зенитом», «Акрон» находится в районе зоны стыковых игр.

В этом матче «Акрон» уступил со счетом 0:1, единственный гол на счету колумбийского нападающего гостей Джона Кордобы.

В турнирной таблице «Акрон» остается на 12-м месте, на одну позицию выше зоны стыковых игр.

Следующую игру «Акрон» проведет 11 мая, в понедельник, и снова в Самаре сыграет с «Ростовом».