Российские компании начали массово возвращать сотрудников в офисы

Температура воздуха 24 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С.
24 мая в регионе без осадков, до +30°С
22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке».
В САТОБ состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке»
14 россиян пострадали в ДТП в Турции
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
В Тольятти водитель сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
Подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара»
В Самаре женщина упала при торможении автобуса
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
Российские компании начали массово сокращать удаленный формат работы и возвращать сотрудников в офисы на фоне кризиса управления и попыток усилить контроль над командами. Об этом «Известиям» 23 мая рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

По его словам, проблема заключается не столько в дистанционной работе, сколько в неспособности части руководителей адаптироваться к новым условиям.

«Сегодня мы наблюдаем не кризис удаленной работы, а именно кризис менеджмента. У многих руководителей возникает ощущение бессилия, ведь старые методы управления больше не работают, а новые они пока не освоили», — отметил Быханов.

Эксперт пояснил, что в условиях экономической нестабильности работодатели всё чаще делают ставку на физическое присутствие сотрудников в офисе, рассчитывая таким образом повысить продуктивность.

«Есть иллюзия, что если всех вернуть в офисы, то продуктивность резко повысится. По сути, многие компании пытаются снова перейти к понятному для руководителей ручному управлению. Следующим этапом тогда можно уже и розги вводить как инструмент мотивации», — заявил он.

По мнению Быханова, конфликт вокруг удаленки постепенно превращается в системный кризис корпоративной культуры. Руководители требуют большего контроля, тогда как сотрудники уже не готовы возвращаться к модели тотального офисного присутствия.

Эксперт подчеркнул, что удаленная работа давно стала частью сервисной экономики, где работодатели оплачивают не нахождение человека в офисе, а конкретный результат. В первую очередь это касается сфер IT, маркетинга, PR, дизайна, аналитики, консалтинга и онлайн-образования.

При этом существуют отрасли, где дистанционный формат практически невозможен. Среди них гостиничный бизнес, строительство, производство, логистика, медицина и сфера обслуживания. Быханов считает, что главный риск сегодня заключается не в формате работы, а в имитации деятельности и отсутствии эффективного лидерства.

По мнению эксперта, ближайшие годы станут проверкой для российского менеджмента. Компании, которые смогут перейти от контроля присутствия к управлению результатом, получат конкурентное преимущество, тогда как остальные рискуют столкнуться с выгоранием сотрудников и ростом текучки кадров.

