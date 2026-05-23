В Самаре за год цены на аренду жилья снизились на 1%, а выбор вырос на 30%

По данным технологической платформы Авито Недвижимость, за год предложение на рынке долгосрочной аренды квартир выросло на 26%. Выбор студий к апрелю 2025 года увеличился на 35%, «однушек» — на 30%, «двушек» — на 22%, «трешек» — на 9%. Сегодня на рынок выходит много инвестиционных квартир в новостройках, которые собственники покупали под сдачу или перепродажу, но ждут подходящего для этого момента. Преимущественно это компактные объекты.

Среди городов исследования* сильнее всего предложение год к году выросло в Ижевске (+77%), Екатеринбурге (+72%), Перми (+64%), Кемерове (+55%), Севастополе и Иркутске (+49% в каждом), а также в Санкт-Петербурге (+48%). За месяц выбор объектов в целом по стране почти не изменился. Отдельно в Самаре за тот же период предложение выросло на 30%. Отдельно в городе увеличился выбор двухкомнатных (+35%), студий (+35%) и однокомнатных квартир (+33%).

Спрос на долгосрочную аренду за год сократился, при этом в ряде городов исследования наблюдалась положительная динамика по сравнению с мартом 2026. Во Владивостоке стали интересоваться арендой на 10% больше, в Махачкале — на 8%, в Ростове-на-Дону — на 4%, в Красноярске, Барнауле и Волгограде — на 3% в каждом.

На фоне роста количества доступных для долгосрочной аренды квартир в стране и умеренного спроса арендная ставка в среднем по России снизилась на 3% год к году. Арендные ставки по сравнению с апрелем 2025 года стали доступнее в Екатеринбурге (-5%), Перми (-4%), Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Хабаровске (-2% в каждом) и ещё в семи городах исследования.

Дешевле всего снять жилье в апреле 2026 года можно было в Ульяновске (22,2 тыс. рублей), Воронеже (22,6 тыс. рублей), Оренбурге (23,1 тыс. рублей), Ярославле (23,5 тыс. рублей), Челябинске (24,6 тыс. рублей), Саратове (24,8 тыс. рублей), Волгограде, Ижевске и Омске (по 25 тыс. рублей), Кемерове (25,1 тыс. рублей), Краснодаре и Уфе (по 25,2 тыс. рублей). В Москве средняя ставка составила 72,6 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 39,9 тыс. рублей. В Самаре за тот же период стоимость аренды квартиры снизилась на 1%.