Сызранку обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» местной жительнице 2000 года рождения предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует: в октябре 2024 года жительница города Сызрани подала документы в одну из социальных служб для предоставления ей государственной социальной помощи.

В рамках социального контракта 25-летней жительнице Сызрани перечислили денежные средства в размере 334 тысяч рублей. Данная единовременная выплата предназначалась для осуществления предпринимательской деятельности в области предоставления косметических и эстетических услуг.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что полученные денежные средства женщина потратила на личные нужды, тем самым нарушив условия социального контракта.

В рамках предварительного следствия сотрудниками органов внутренних дел установлены и допрошены свидетели, изучены финансовые документы, назначено проведение комплексных экспертиз.

По данным следствия, с целью сокрытия факта нецелевого использования полученной выплаты, злоумышленница предоставила в социальное учреждение фиктивные чеки о приобретении техники и отчёт о расходовании указанных денежных средств.

Обвиняемая свою вину признавать не стала.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере) направлено в суд для принятия решения по существу.

На время следствия подозреваемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские предупреждают: хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.