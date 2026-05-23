В Самарской области автобус с детьми попал в ДТП

Авария произошла 22 мая. Автобус с детьми столкнулся с кроссовером Renault Duster.

«По предварительным данным, в 13:35 водитель 1951 года рождения на Renault Duster двигался по дороге „М-5 ‚Урал‘ — Солнечная Поляна — Ширяево“ со стороны автодороги „М-5 ‚Урал‘“ в направлении села Бахилово. В пути на 8 км водитель не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автобуса Yutong под управлением водителя 1968 года рождения и столкнулся с ним», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в ДТП травмы получили водитель автомобиля и его пассажир 1966 года рождения. На момент публикации новости сотрудники полиции еще устанавливали все обстоятельства аварии, пишет 63.ру.

