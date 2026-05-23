Власти предложили ограничить использование ИИ при написании курсовых

В Госдуме выступили с инициативой закрепить лимит на количество текста, сгенерированного нейросетями, в курсовых и дипломных работах студентов. Для выявления таких фрагментов предлагается задействовать сервис «Антиплагиат».

Как передаёт РИА Новости, пороговым значением может стать отметка менее 10%.

Если программа покажет подобный объём искусственного текста, это не должно автоматически влиять на отметку, препятствовать защите или служить поводом обвинить автора в нечестности. В данной ситуации результат проверки должен лишь стимулировать более тщательное изучение содержания работы.

Помимо этого, депутаты порекомендовали Министерству науки и высшего образования вместе с университетами и специалистами разработать единый регламент для оценки работ, подготовленных с помощью ИИ.