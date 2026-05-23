В России неожиданно подешевело мороженое

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил РИА Новости, что мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15 процентов. По его словам, в крупных торговых сетях цены на него начинаются от 17 рублей за порцию в 70 граммов. Он уточнил, что такую порцию можно приобрести от 17 рублей, а за неделю стоимость снизилась приблизительно на 15 процентов, тогда как стограммовое мороженое обойдётся минимум в 44 рубля.

Богданов также отметил, что основу продаж по-прежнему формируют классические виды мороженого, однако одним из драйверов роста становятся новинки для здорового образа жизни. По итогам 2025 года реализация мороженого без сахара выросла примерно в два раза, а с добавленным протеином — в три с половиной.

Он добавил, что в жаркую погоду спрос на воду и безалкогольные напитки традиционно увеличивается как минимум на 20 процентов. В этой категории чаще всего покупают бутилированную воду, квас и морс, причём продажи растут и в обычных магазинах, и в интернете. При онлайн-заказах большей популярностью пользуются вода и соки в крупных упаковках.

Богданов также рассказал, что цены на этой неделе остаются доступными: лечебно-минеральная вода стоит от 40 рублей за бутылку объёмом полтора литра, а квас — от 80 рублей за такой же объём.