Температура воздуха 24 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С.
24 мая в регионе без осадков, до +30°С
22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке».
В САТОБ состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке»
14 россиян пострадали в ДТП в Турции
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
В Тольятти водитель сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
Подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара»
В Самаре женщина упала при торможении автобуса
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
В России неожиданно подешевело мороженое

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил РИА Новости, что мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15 процентов. По его словам, в крупных торговых сетях цены на него начинаются от 17 рублей за порцию в 70 граммов. Он уточнил, что такую порцию можно приобрести от 17 рублей, а за неделю стоимость снизилась приблизительно на 15 процентов, тогда как стограммовое мороженое обойдётся минимум в 44 рубля.

Богданов также отметил, что основу продаж по-прежнему формируют классические виды мороженого, однако одним из драйверов роста становятся новинки для здорового образа жизни. По итогам 2025 года реализация мороженого без сахара выросла примерно в два раза, а с добавленным протеином — в три с половиной.

Он добавил, что в жаркую погоду спрос на воду и безалкогольные напитки традиционно увеличивается как минимум на 20 процентов. В этой категории чаще всего покупают бутилированную воду, квас и морс, причём продажи растут и в обычных магазинах, и в интернете. При онлайн-заказах большей популярностью пользуются вода и соки в крупных упаковках.

Богданов также рассказал, что цены на этой неделе остаются доступными: лечебно-минеральная вода стоит от 40 рублей за бутылку объёмом полтора литра, а квас — от 80 рублей за такой же объём.

23 мая 2026  13:53
136
23 мая 2026  13:45
155
22 мая 2026  13:08
540
22 мая 2026  12:29
485
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
21 мая 2026  20:48
Депутатам Самарской Губдумы представлен отчет о работе облправительства 
785
