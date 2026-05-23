В России приостановили продажу некоторых видов коньяка и вин из Армении

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 24 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С.
24 мая в регионе без осадков, до +30°С
22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке».
В САТОБ состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке»
14 россиян пострадали в ДТП в Турции
14 россиян пострадали в ДТП в Турции
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
В Тольятти водитель сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть
В Тольятти водитель сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
Подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара»
Подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара»
В Самаре женщина упала при торможении автобуса
В Самаре женщина упала при торможении автобуса
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.21
0.42
EUR 82.54
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России приостановили продажу некоторых видов коньяка и вин из Армении

253
В России приостановили продажу некоторых видов коньяка и вин из Армении

Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию производства Республики Армения, ее реализация в РФ приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор осуществляет контроль за продукцией в обороте, в том числе за алкогольной. По результатам мероприятий была выявлена продукция, несоответствующая обязательным требованиям, произведенная ЗАО "Веди-алко", ООО "Абовянский коньячный завод", а также ООО "Винно-коньячный дом "Шахназарян" (Республики Армения): "Вино ординарное сортовое красное полусладкое "Гетап вернашен" (11% спирта, 0,75 л, розлив 03.02.2025) и "Вино ординарное сортовое белое сухое "Веди-алко" Харджи, Т3 "Легенды ARNI" (12% спирта, 0,75 л, розлив 17.12.2024), произведенный ЗАО "Веди-алко", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также в списке некачественной продукции "Коньяк ординарный пятилетний "Армянский коньяк 5 звезд" (40% спирта, 0,5 л, розлив 20.01.2025), произведенный ООО "Абовянский коньячный завод" (Республика Армения, г. Абовян).

Кроме того, выявлено несоответствие у "Армянского коньяка марочного выдержанного "КВ" семилетнего "Шахназарян ХО" (40% спирта, 0,5 л, розлив 16.05.2025), произведенного ООО "Винно-коньячный дом "Шахназарян" (Республика Армения, г. Егвард).

В Роспотребнадзоре сообщили, что в целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции, пишет ТАСС.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
136
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
23 мая 2026  13:45
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
155
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
22 мая 2026  13:08
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
540
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
22 мая 2026  12:29
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
485
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
21 мая 2026  20:48
Депутатам Самарской Губдумы представлен отчет о работе облправительства 
785
Весь список