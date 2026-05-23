В России приостановили продажу некоторых видов коньяка и вин из Армении

Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию производства Республики Армения, ее реализация в РФ приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор осуществляет контроль за продукцией в обороте, в том числе за алкогольной. По результатам мероприятий была выявлена продукция, несоответствующая обязательным требованиям, произведенная ЗАО "Веди-алко", ООО "Абовянский коньячный завод", а также ООО "Винно-коньячный дом "Шахназарян" (Республики Армения): "Вино ординарное сортовое красное полусладкое "Гетап вернашен" (11% спирта, 0,75 л, розлив 03.02.2025) и "Вино ординарное сортовое белое сухое "Веди-алко" Харджи, Т3 "Легенды ARNI" (12% спирта, 0,75 л, розлив 17.12.2024), произведенный ЗАО "Веди-алко", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также в списке некачественной продукции "Коньяк ординарный пятилетний "Армянский коньяк 5 звезд" (40% спирта, 0,5 л, розлив 20.01.2025), произведенный ООО "Абовянский коньячный завод" (Республика Армения, г. Абовян).

Кроме того, выявлено несоответствие у "Армянского коньяка марочного выдержанного "КВ" семилетнего "Шахназарян ХО" (40% спирта, 0,5 л, розлив 16.05.2025), произведенного ООО "Винно-коньячный дом "Шахназарян" (Республика Армения, г. Егвард).

В Роспотребнадзоре сообщили, что в целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции, пишет ТАСС.