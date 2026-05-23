В Самаре ищут пропавшего подростка

Вечером 22 мая текущего года в отдел полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что ее 16-летний сын Гуляев Петр Викторович примерно в 22-00 ушел от учреждения, расположенного по адресу г. Самара пр-т.Карла Маркса д. 165 и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Подросток может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска ориентированы на розыск несовершеннолетнего. Полицейские работают с семьей разыскиваемого, проводят обходы дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов и чердачных помещений жилых домов и заброшенных строек, мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт», а также неравнодушные граждане.

Приметы разыскиваемого: на вид 16 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы кудрявые светлого цвета.

Был одет: футболка светлого цвета, джинсы черного цвета, кроксы синего цвета.

Всех, кто видел разыскиваемого или знает о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 (846) 921- 76 - 40, 112 Информацию можно сообщить и по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.