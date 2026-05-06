Крановщика судят за гибель рабочего на стройке в центре Самары

Железнодорожный районный суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении машиниста башенного крана, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель человека.

По версии следствия, в марте 2025 года на стройплощадке жилого дома на пересечении улиц Буянова и Вилоновской обвиняемый допустил серьезные нарушения при проведении работ. В частности, он перемещал груз при нахождении людей в опасной зоне.

В результате строительная конструкция ударилась об элементы опалубки, после чего упала. Находившийся рядом стропальщик получил смертельные травмы.

Действия машиниста квалифицированы по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Вину он не признает. Следующее судебное заседание назначено на 12 мая 2026 года, пишет Самарская газета.