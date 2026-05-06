Число пострадавших при атаке дронов на Чебоксары выросло до 35 человек

Количество жертв массированной атаки беспилотников на столицу Чувашии продолжает расти. По последним данным регионального Минздрава, число пострадавших достигло 35 человек. «Из них 11 остаются в больнице», — уточнили в ведомстве.

Ещё сутки назад, 5 мая, глава Чувашии Олег Николаев сообщал о 32 раненых и двух погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт» по факту удара ВСУ по жилому дому в Чебоксарах. В ведомстве уточнили, что в атаке принимали участие «не менее восьми БПЛА». Глава региона добавил: несущие конструкции повреждены в двух домах, «оставаться в них опасно».

Всего, по словам Олега Николаева, повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысячи человек. Ситуация остаётся на контроле оперативных служб, пишет Обоз-Инфо.