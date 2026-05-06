Футбольные муралы в Самаре засияют яркими красками

4 мая на прилегающей территории филиала Третьяковской галереи в Самаре стартовала комплексная реставрация футбольных муралов #ИсторииЧемпионов, созданных в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

В частности, работа художника Валерия Чтака «Во дворе», находившаяся на улице Максима Горького и пострадавшая от вандалов, будет восстановлена на стене двухэтажного гаража на улице Луначарского возле Сада баланса.

Хотите увидеть, как рождается искусство? Приходите понаблюдать за работой мастеров! Планируется, что работы будут завершены до 16 мая - накануне акции «Ночь музеев».

«Проект #ИсторииЧемпионов доказывает, что культура и физическая культура в обществе идут рука об руку, и одно не может существовать без другого. Считаю очень важным сохранять память о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, который дал мощнейший толчок к развитию не только спорта, но и инфраструктуры, культуры, туризма в Самарской области. Наследие чемпионата мира до сих пор продолжает нас радовать, и мы в свою очередь должны очень бережно к нему относиться», - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Проект реализуется региональным министерством спорта и благотворительным фондом «СпортКоманда63». В перспективе фонд совместно с самарским брендом спортивной экипировки запустит эксклюзивную коллекцию одежды и аксессу

Фото Минспорт региона