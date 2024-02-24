Делегация из Самарской области  принимает участие в Дне здоровья на выставке «Россия» 

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Сегодня программа выставки посвящена теме здоровья, проходит масштабный Форум национальных достижений.



В мероприятиях принимает участие врио заместителя министра здравоохранения Павел Золотарев и руководители ведущих медучреждений региона.



«Международная выставка-форум «Россия» - великолепная площадка, где представлены достижения нашей страны. В рамках тематического дня эксперты обсудят ключевые результаты развития отрасли здравоохранения за последние годы, которые стали возможны благодаря реализации масштабных государственных проектов и программ", - отметил Павел Золотарев.



Стенд Самарской области посетила глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.



На стенде региона сегодня представлены:

- информация о развитии медицинской инфраструктуры в рамках национального проекта "Здравоохранение, который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина

- разработки Института инновационного развития СамГМУ

- посетителей встречают волонтеры-медики.

Фото: минздрав СО