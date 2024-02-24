Делегация из Самарской области  принимает участие в Дне здоровья на выставке «Россия» 

Я нашел ошибку
Главные новости:
23 февраля Дмитрий Азаров и Андрей Колотовкин познакомились с деятельностью объединенной мастерской рабочей группы БПЛА.
Дмитрий Азаров встретился с самарскими мастерами по производству беспилотников
Мизулина предложила усилить контроль за торговлей вейпами
Мизулина предложила усилить контроль за торговлей вейпами
Накануне встречи состоялась официальная церемония взвешивания и фотографирования спортсменов.
"Бокс на Волге": битва взглядов и приезд Джонсона
В Самаре произошло возгорание на проходной ТТУ
В Самаре произошло возгорание на проходной ТТУ
В программу праздника вошли номера творческих коллективов подразделений 31 пожарно-спасательного отряда и приглашенных артистов.
В Тольятти для сотрудников МЧС состоялся торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
Среди прочего диетолог посоветовала настой шиповника и чай из имбиря.
Диетолог рассказала, чем укрепить иммунитет на исходе зимы
В Самаре ночью -23, -25°С, днем -10, -12°С.
25 февраля в Самарской области без осадков, ночью до -32°С, днем до -15°С
Водители-мужчины получили тёплые пожелания от инспекторов и подарки - обложку на документы.
«Женский автопатруль»: девушки в погонах поздравили мужчин-водителей с праздником в Новокуйбышевске
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.75
0.31
EUR 100.44
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает пап с детьми поучаствовать в квесте "Защитники отечества"
В Управлении Росгвардии СО состоялось торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества
В ГУ МЧС СО состоялось торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Делегация из Самарской области  принимает участие в Дне здоровья на выставке «Россия» 

24 февраля 2024 14:29
276
Стенд Самарской области посетила  глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

Сегодня программа выставки  посвящена теме здоровья, проходит масштабный Форум национальных достижений.

В мероприятиях принимает участие  врио заместителя  министра здравоохранения Павел Золотарев и руководители ведущих медучреждений региона.

«Международная выставка-форум «Россия»  - великолепная площадка, где представлены достижения нашей страны.  В рамках тематического дня эксперты обсудят  ключевые результаты развития отрасли здравоохранения  за последние годы, которые стали возможны благодаря реализации масштабных государственных проектов и программ", - отметил Павел Золотарев.

Стенд Самарской области посетила  глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

На стенде региона  сегодня представлены:

- информация о развитии медицинской инфраструктуры в рамках национального проекта "Здравоохранение, который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина
- разработки Института инновационного развития СамГМУ
 - посетителей  встречают  волонтеры-медики.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Москва Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Погрузиться в историю и насладиться искусством бардовской песни смогли сегодня гости стенда.
22 февраля 2024, 23:56
На выставке "Россия" прошел зимний Грушинский фестиваль
Погрузиться в историю и насладиться искусством бардовской песни смогли сегодня гости стенда. Общество
1034
По словам врача, крахмалистые продукты (к ним относится картофель) разделяют на содержащие медленные и быстрые углеводы.
13 декабря 2023, 15:59
Диетолог: о негативных свойствах картофеля
По словам врача, крахмалистые продукты (к ним относится картофель) разделяют на содержащие медленные и быстрые углеводы. Здравоохранение
3375
На площадке международной выставки-форума «Россия».
01 декабря 2023, 22:42
Делегация СО во главе с  Арменом Беняном принимает участие в  работе Конгресса  «Национальное здравоохранение — 2023»
Н а площадке международной выставки-форума «Россия». Здравоохранение
3894
Здравоохранение
 В период распространения ОРВИ минимизируйте посещение общественных мест, отдавайте предпочтение прогулкам на свежем воздухе с учетом погодных условий.
24 февраля 2024  14:56
Тольяттинский врач-педиатр: в выходные дни не стоит забывать о безопасности и здоровье ребенка
229
Стенд Самарской области посетила  глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.
24 февраля 2024  14:29
Делегация из Самарской области  принимает участие в Дне здоровья на выставке «Россия» 
276
Врач назвала опасные после разогревания в микроволновке продукты
23 февраля 2024  12:34
Врач назвала опасные после разогревания в микроволновке продукты
774
«В этом году мы планируем охватить профилактическими мероприятиями 70% жителей Самарской области - 2,2 миллиона человек».
22 февраля 2024  21:46
Армен Бенян: в регионе расширена программа диспансеризации
883
На машине скорой помощи он был оперативно доставлен из поликлиники в специализированный сосудистый центр.
22 февраля 2024  20:45
Самарские врачи спасли пациента, у которого во время диспансеризации выявили сосудистую катастрофу
863
Армен Бенян вручил специалистам больницы награды и пожелал всем крепкого здоровья и плодотворной работы во благо здоровья жителей области.
22 февраля 2024  16:59
Армен Бенян с рабочим визитом посетил Самарскую больницу имени Пирогова.
937
Диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они еще не вызывают явных симптомов.
22 февраля 2024  14:23
Самарский врач-кардиолог: диспансеризация помогает контролировать состояние сердца и сосудов
707
Здесь более 500 местных жителей получают необходимую помощь, наблюдаются и проходят первый этап диспансеризации.
21 февраля 2024  20:26
В селе Ерзовка Кинель-Черкасского района работает новый ФАП
671
Директор колледжа Надежда Ярочкина рассказала о работе колледжа и его достижениях за последние годы.
21 февраля 2024  20:15
Армен Бенян с рабочим визитом посетил Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
690
На вторые сутки восстановилось движение в конечностях.
21 февраля 2024  19:17
Врачи областной больницы спасли пациента с острым ишемическим инсультом
662
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за проявленное мужество в ходе выполнения задач СВО.
23 февраля 2024  20:32
Дмитрий Азаров поздравил бойцов в самарском военном госпитале
684
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества
23 февраля 2024  10:56
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества
752
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
22 февраля 2024  13:45
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
2525
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям
22 февраля 2024  13:14
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям
568
В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки
22 февраля 2024  11:59
В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки
772
Весь список