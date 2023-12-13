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Диетолог: о негативных свойствах картофеля

13 декабря 2023 15:59
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По словам врача, крахмалистые продукты (к ним относится картофель) разделяют на содержащие медленные и быстрые углеводы.

Картофель находится в одной группе продуктов с хлебом, макаронами и крупами, из-за чего частое употребление клубней этих пасленовых растений может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Об этом 13 декабря рассказал в беседе с радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург, пишут "Известия".

По словам врача, крахмалистые продукты (к ним относится картофель) разделяют на содержащие медленные и быстрые углеводы. Картофель, в свою очередь, относится к группе продуктов с быстрыми углеводами, в связи с чем употребляющие его нередко сталкиваются с такими проблемами со здоровьем, как ожирение, диабет, атеросклероз и гипертония.

«Разница в том, насколько быстро расщепляется крахмал, который входит в состав этих продуктов, и как быстро усваивается глюкоза. Медленные углеводы расщепляются медленно, и это хорошо для организма. А когда расщепление происходит быстро, это плохо, потому что быстрое поступление глюкозы в организм ухудшает течение обменных процессов и способствует развитию сахарного диабета», ― объяснил эксперт.

Чтобы снизить вероятность заболеваний, связанных с чрезмерным употреблением быстрых углеводов, Гинзбург рекомендовал есть картофель остывшим и не на ежедневной основе. Также полезно варить клубни в кожуре, не употреблять рассыпчатые сорта с низким содержанием клетчатки. Кроме того, доктор посоветовал употреблять картофель с зеленью и овощами, поскольку их присутствие замедляет расщепление и всасывание углеводов.

Теги: Медицина Москва Россия Самара

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Диетолог: о негативных свойствах картофеля
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