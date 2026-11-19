Стоимость декабрьского фьючерса на золото опускалась ниже отметки $3700 за тройскую унцию впервые с 19 сентября 2025 года.

Об этом свидетельствуют котировки на портале Investing.com.

По состоянию на 06:30 мск цена декабрьского контракта на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $28,6, или на 0,76%, — до $3713,3 за тройскую унцию.

При этом в 06:12 мск показатель в моменте достигал $3694,5 за унцию. В последний раз ниже уровня $3700 драгоценный металл торговался 19 сентября 2025 года, пишет РТ.