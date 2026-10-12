Бывшего психолога спецназа ФСИН арестовали в Самаре за кражу икон и картин

Суд отправил в следственный изолятор 48-летнюю уроженку Северной Осетии, обвиняемую в краже антиквариата и незаконном обороте огнестрельного оружия. Фигурантка ранее носила погоны подполковника внутренней службы и руководила психологической службой отряда специального назначения, сообщает издание «Волга Ньюс».

Следствие считает экс-сотрудницу участницей группы, которая силой выставила на улицу хозяйку коттеджа в поселке Сорокины Хутора вместе с малолетним сыном. Подельницей арестованной называют 21-летнюю дочь владелицы жилья, объявленную в розыск. Потерпевшая рассказала, что родственница привела неизвестных мужчин, устроила недельную осаду дома и выгнала семью на улицу без вещей.

Добычей злоумышленников стала богатая коллекция искусства: старинные иконы, полотна известных художников, столовое серебро, драгоценности и инвестиционные монеты. Часть похищенного имущества, включая раритетный британский револьвер и другое стрелковое оружие, сыщики нашли на чердаке над квартирой арестованной женщины.

Адвокат пострадавшей стороны связывает случившееся с попыткой чужих людей завладеть семейными активами и недвижимостью через манипуляции сбежавшей девушкой. Районный суд арестовал бывшую служащую ведомства, приняв во внимание прямые угрозы безопасности матери и ребенка, пишет Самарская газета.