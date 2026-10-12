От ткани до крыла самолета: швеи могут пополнить кадровый резерв авиапромышленности

Навыки швей могут использоваться при подготовке специалистов для производства авиационных композитов, рассказала на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ-2026) Ирина Киуру, исполнительный директор "БТК Сфера". Профстандарт Минтруда для изготовителей изделий из полимерных композиционных материалов включает раскрой по выкройкам и шаблонам, работу с угольными и синтетическими тканями, сшивание и послойную выкладку заготовок на формообразующую оснастку - операции, близкие к компетенциям швейного производства. Такие специалисты нужны на фоне расширения авиапрома: действующая публичная редакция Комплексной программы развития авиационной отрасли предусматривает выпуск 994 гражданских самолетов до 2030 года.



В российском производстве одежды заняты 87,7 тыс. человек. Еще несколько тысяч ежегодно готовят колледжи: на прием 2026 года только по программе СПО "Мастер по изготовлению швейных изделий" предусмотрено более 4 тыс. бюджетных мест. В Группе компаний БТК работают более 20 тыс. человек на предприятиях разных звеньев текстильной производственной цепочки. По мнению Киуру, квалифицированные швеи обладают базой, применимой после дополнительного обучения в композитном производстве: умеют точно позиционировать гибкий материал, совмещать детали сложной геометрии, контролировать натяжение и формировать объемную поверхность без складок.



Кадровый разрыв накладывается на потерю технологических компетенций. До начала 1990-х СССР наряду с США и Японией входил в число лидеров по производству и применению полимерных композиционных материалов: ВИАМ разработал для авиационной и ракетно-космической промышленности более 300 марок ПКМ, на основе которых предприятия освоили около 700 полимерных материалов. С 1992 года развитие отрасли в России фактически прекратилось, и впоследствии производство материалов и соответствующие компетенции пришлось восстанавливать.



Сегодня специалист по композиционным материалам входит в число востребованных профессий авиастроения. Квалификация швеи дает основу для части необходимых навыков - точной работы руками, пространственного мышления и понимания поведения волокнистых материалов. После профильного обучения эти компетенции могут использоваться при производстве технического текстиля и композитных деталей, в том числе элементов авиационных конструкций.