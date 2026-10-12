Сервис для обучения нейросетей военного назначения создали в России

В министерстве обороны РФ создали сервис, предоставляющий разработчикам беспилотных систем доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов с целью обучения нейросетей военного назначения. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Этот сервис, рассказали в Минобороны, обеспечивает разработчикам беспилотных систем доступ в специализированное хранилище, предоставляющее подготовленные видеоматериалы результатов применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типов, пишет Газета.

По словам заместителя главы ведомства Дмитрия Щербинина, к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы.

Специалисты министерства также создали единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта, что позволяет разработчикам эффективно, структурированно и по единому замыслу работать с базой данных, добавили в Минобороны.