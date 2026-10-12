В Сызрани в ДТП пострадали подростки: водитель и пассажир питбайка

11.10.2026 в 18:00 в лесном массиве 15-летний подросток, управляя незарегистрированным в установленном порядке питбайком Kayo 250, двигался со стороны ул. Курортной в направлении ул. Монастырской города Сызрани. В пути следования, водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на стоящий снегоболотоход CF MOTO Cforce 600. С места ДТП госпитализированы водитель двухколесного транспортного средства и его 15-летний пассажир.

