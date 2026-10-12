11 октября на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

В Железнодорожном районе Самары в лобовом столкновении пострадали пожилые участники ДТП. 11.10.2026 в 12:35 возле д. 46Д на ул. Дзержинского на нерегулируемом перекрестке с ул. Луганской 31-летний мужчина, управляя автомобилем Infiniti G25, двигался со стороны ул. Партизанской в направлении ул. Клинической. В пути следования, при повороте налево, в нарушение требований п. 13.12 ПДД, водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 73-летнего мужчины. С места ДТП в больницу доставлены водитель и пассажир отечественного автомобиля – 71-летняя женщина госпитализирована.