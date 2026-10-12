В Самаре на 10 октября отопление подключили к 168 школам

В Самаре продолжается подключение домов к теплу. На 10 октября отопление подключили к 168 школам, 193 детским садам, 222 объектам здравоохранения и 99 учреждениям спорта, культуры и допобразования. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Тепло постепенно приходит в школы, детские сады, учреждения спорта и культуры, а также в жилые дома», — говорится в сообщении.

Всего в городе 226 школ, 311 объектов здравоохранения, 227 детских садов и 288 учреждений спорта, культуры и допобразования. Жилфонд подключен к отоплению на 56,9%. Работы продолжаются, пишет Самара-КП.