На путепроводе Волжского района завершён первый этап капремонта

В Волжском районе завершён первый этап капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 17-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Старый мост полностью демонтирован, на его месте возведены четыре новые опоры. Это ключевой этап ремонта. На следующей неделе подрядчик приступит к монтажу 18 балок пролётного строения, после чего начнётся устройство монолитной плиты.

Путепровод связывает Волжский район с Самарой и выводит на дороги в сторону Новокуйбышевска, Оренбурга и Волгограда. Интенсивность движения здесь превышает 25 тысяч автомобилей в сутки.

На время ремонта движение закрыто. Объезд — через село Лопатино, а также по дорогам в сторону Новокуйбышевска и Оренбурга.

Фото: минтранс СО