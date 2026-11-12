Юрист из Самары стала жертвой мошенников: потеряно более 3 миллионов рублей

В отдел полиции Железнодорожного района Самары обратилась женщина 1975 года рождения. Она сообщила о хищении крупной денежной суммы: по указанию злоумышленника потерпевшая перевела на чужой счёт 3 226 000 рублей.

Неизвестный связался с женщиной через мессенджер и представился работником финансовой организации. Он убедил её, что её счета находятся под угрозой: якобы кто‑то пытается оформить на её имя кредит, а на карте зафиксирована «подозрительная активность» и даже «взлом».

Чтобы «спасти» деньги, собеседник настойчиво требовал перевести средства на так называемый «безопасный счёт». При этом он запугивал женщину возможной уголовной ответственностью, блокировкой счетов и утечкой персональных данных. Злоумышленник постоянно оставался «на линии», требовал хранить всё в тайне и действовать немедленно - так у потерпевшей не было возможности посоветоваться с близкими или проверить информацию.

Только после перевода денег женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.