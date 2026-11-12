В Приволжском районе удовлетворен иск прокурора о досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения Обшаровка

Прокуратура Приволжского района Самарской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что глава сельского поселения Обшаровка самостоятельно принимал решения о своем премировании, действуя в условиях конфликта интересов.

Прокуратура отреагировала на выявленные нарушения внесением представления, однако решение о досрочном прекращении полномочий главы Собранием представителей сельского поселения принято не было.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с административным исковым заявлением, которое судом удовлетворено.

После вступления судебного постановления в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.