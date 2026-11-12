Без договора и без денег: в Ставропольском районе после вмешательства прокуратуры водитель большегруза получит более 296 тысяч рублей

Прокуратура Ставропольского района Самарской области провела проверку по обращению водителя большегрузного автомобиля о нарушении трудовых прав.

По результатам надзорных мероприятий выявлено, что работодатель в нарушение требований закона не оформил с мужчиной надлежащим образом трудовые отношения и не выплатил заработную плату в размере, превышающем 246 тыс. рублей.

Кроме того, при проведении проверки выявлены нарушения трудовых прав еще пятерых работников, в том числе касающиеся соблюдения требований охраны труда.

Прокуратура приняла комплекс мер реагирования: внесла представление, принесла протест, возбудила 50 дел об административных правонарушениях, а также направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

Для защиты прав заявителя потребовался судебный механизм – прокуратура направила в суд иск о признании факта трудовых отношений и взыскании соответствующих выплат.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Суд признал факт наличия трудовых отношений и взыскал в пользу работника более 296 тыс. рублей, в том числе компенсацию морального вреда.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены, виновный оштрафован.

По материалам прокурорской проверки в отношении директора организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).