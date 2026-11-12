Специалисты «РКС-Самара» заменили две водопроводные линии общей протяжённостью 536 метров на пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре продолжается серия специальных мероприятий для представителей территориальных общественных самоуправлений.
Председатели ТОС познакомились со структурой горадминистрации Самары
Глава Промышленного района города Самары Иван Сухарев в ходе прямого эфира подвел итоги благоустройства по программам «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и «Народный бюджет Самарской области».
Глава Промышленного района Самары подвел итоги благоустройства в 2026 году
В рамках проекта прошла насыщенная программа «Культура мастерства», где собрались ведущие педагоги творческих учебных заведений Самары.
Преподаватели Самарского музучилища им. Д.Г.Шаталова приняли участие в проекте «Культура суверенной России»
Проект «Всероссийский фестиваль творческих работ о малой родине «Сокская радуга»» стал победителем Всероссийского конкурса, направленного на выявление лучших практик работы учреждений культурно досугового типа.
На полученную субсидию из федерального бюджета были обновлены пространства Сокского ДК и Сокской сельской библиотеки
По предварительным данным, 12 ноября, в 11:00 на 1056 километре автодороги  М-5 "Урал" произошло ДТП с учестием трех автомобилей.
Смертельное ДТП с участием трех автомобилей в Красноярском районе
Акция #КодДонораЕдинство! стартовала в марте 2026 года в рамках объявленного Президентом Года единства народов России и объединила представителей разных регионов страны, медицинских учреждений, общественных организаций, волонтёрских объединений и всех, дл
Проекты по развитию безвозмездного донорства Службы крови Самарской области - победители всероссийской акции
12 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча авторов литературного сборника прозы и поэзии участников СВО «У каждого война СВОя» с сотрудниками Управления ГУ МВД России по Самарской области. Авторами издания выступили уч
В СОУНБ прошла встреча сотрудников ГУ МВД СО с участниками СВО – авторами сборника «У каждого война СВОя»
Температура воздуха 13 ноября в Самаре ночью +1, +3°С, днем +4, +6°С.
13 ноября в регионе днем местами небольшой дождь, до  +7°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.66
0.11
EUR 92.7
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «РКС-Самара» заменили две водопроводные линии общей протяжённостью 536 метров на пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе

237
Специалисты «РКС-Самара» заменили две водопроводные линии общей протяжённостью 536 метров на пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе

Специалисты «РКС-Самара» заменили две водопроводные линии общей протяжённостью 536 метров на пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе. Модернизацию сетей провели по инвестиционной программе предприятия. Ход ремонта оценили на общей встрече с жителями, представителями городской и районной администраций.

Основные работы провели бестраншейным методом, через заводные котлованы. Первый заместитель главы Самары Михаил Малыхин подчеркнул, что такой способ в условиях плотной городской застройки применяется всё чаще: «Главное преимущество – сохранение ландшафта, дорог и инфраструктуры при минимальных земляных работах. Компании меняют сети на современные с более долгим сроком службы. Это должно позволить сократить число аварийных ситуаций и повысить качество предоставляемых ресурсоснабжающими компаниями услуг самарцам».

Сейчас на участке в районе 13 и 19 домов по пр. Карла Маркса восстанавливают благоустройство: перенесена детская площадка из охранной зоны инженерных коммуникаций, завезён чернозём.

«Мы планомерно увеличиваем объёмы модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в Самаре. Работая в жилых кварталах, наши бригады взаимодействуют с районными администрациями и жителями. Важно, чтобы жизненно необходимые городу работы не становились проблемой для самарцев, поэтому согласовываем земляные работы и придерживаемся графика. Сети меняем на современные, отечественного производства, с гарантией службы 50 лет. Это позволит надолго обеспечить качественное водоснабжение», – подчеркнул главный инженер компании «РКС-Самара» Игорь Давыдов.

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский опыт распространяют на всю Россию: борьба с засорами канализации
11 ноября 2026, 13:51
Самарский опыт распространяют на всю Россию: борьба с засорами канализации
В год только в одной Самаре специалисты устраняют более 5 000 засоров, подавляющее большинство которых образуются из-за предметов, которые нельзя смывать... ЖКХ
544
Оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 15 числа каждого месяца – это требование Жилищного законодательства.
10 ноября 2026, 14:10
«РКС-Самара»: время  оплачивать квитанции
Оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 15 числа каждого месяца – это требование Жилищного законодательства. ЖКХ
772
Специалисты "РКС-Самара" достали почти 10 тонн мусора из канализационной насосной станции
09 ноября 2026, 13:30
Специалисты "РКС-Самара" достали почти 10 тонн мусора из канализационной насосной станции
Меры вынужденная, так как оборудование забивается мусором постоянно. ЖКХ
622

  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
12 ноября 2026  12:04
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
274
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
12 ноября 2026  11:50
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
284
Губернатор Вячеслав Федорищев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и мастер спорта по боксу и рукопашному бою Дмитрий Кудряшов во время встречи рассмотрели вопросы развития спорта в Самарской области.
11 ноября 2026  16:14
Вячеслав Федорищев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Самаре
646
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
11 ноября 2026  10:17
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
546
Губернатор Вячеслав Федорищев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова открыли юбилейный всероссийский форум по профилактике социального сиротства
10 ноября 2026  14:56
В Самаре открылся юбилейный Всероссийский форум по профилактике социального сиротства
857
Весь список