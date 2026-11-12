Специалисты «РКС-Самара» заменили две водопроводные линии общей протяжённостью 536 метров на пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе. Модернизацию сетей провели по инвестиционной программе предприятия. Ход ремонта оценили на общей встрече с жителями, представителями городской и районной администраций.

Основные работы провели бестраншейным методом, через заводные котлованы. Первый заместитель главы Самары Михаил Малыхин подчеркнул, что такой способ в условиях плотной городской застройки применяется всё чаще: «Главное преимущество – сохранение ландшафта, дорог и инфраструктуры при минимальных земляных работах. Компании меняют сети на современные с более долгим сроком службы. Это должно позволить сократить число аварийных ситуаций и повысить качество предоставляемых ресурсоснабжающими компаниями услуг самарцам».

Сейчас на участке в районе 13 и 19 домов по пр. Карла Маркса восстанавливают благоустройство: перенесена детская площадка из охранной зоны инженерных коммуникаций, завезён чернозём.

«Мы планомерно увеличиваем объёмы модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в Самаре. Работая в жилых кварталах, наши бригады взаимодействуют с районными администрациями и жителями. Важно, чтобы жизненно необходимые городу работы не становились проблемой для самарцев, поэтому согласовываем земляные работы и придерживаемся графика. Сети меняем на современные, отечественного производства, с гарантией службы 50 лет. Это позволит надолго обеспечить качественное водоснабжение», – подчеркнул главный инженер компании «РКС-Самара» Игорь Давыдов.