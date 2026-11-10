Похитили более 6,6 млн рублей у доверчивых граждан: в Тольятти осуждены курьеры телефонных мошенников

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины и мужчины. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а также по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Государственный обвинитель доказал, что в июне 2025 года подсудимые с целью совершения мошенничества вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Согласно отведенной роли, злоумышленники забирали у введенных в заблуждение потерпевших денежные средства и переводили их соучастникам, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.

Всего от преступных действий пострадало 7 граждан, у которых было похищено свыше 6,6 млн рублей.

Кроме того, с целью придания правомерного вида денежным средствам в размере 2,5 млн рублей, полученных преступным путем, жительница автограда совершила финансовые операции по их обмену на криптовалюту.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание: женщине 7 лет лишения свободы, мужчине – 6 лет. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима.

Также судебным актом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного преступлениями ущерба.